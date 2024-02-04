الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عقب تراجع عيار 21 لـ 3550.. أسعار الذهب اليوم

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر من أكثر الكلمات البحثية بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته على مدار الساعات الأخيرة بعد أن تخطى سعره عنان السماء خلال الأسبوعين الماضيين الأمر الذي جعل الكثير من تجار الصاغة يوقفون عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية وكذلك أوقفت منصات عرض سعرالذهب لحين وقف التلاعب بالأسعار. 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

نرصد في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم  في مصربعد تراجعها خلال الساعات الأخيرة عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية  بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر الذهب عيار 24

4171.5 جنيه للبيع.

4057.25 جنيه للشراء

 

سعر الذهب عيار 22

3823.75 جنيه للبيع.

3719 جنيه للشراء. 

 

سعر الذهب عيار 21

3650 جنيه للبيع.

3550 جنيه للشراء. 

 

سعر الذهب عيار 18

3128.5 جنيه للبيع.

3042.75 جنيه للشراء.

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سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 2024/1/28

 

سعر جرام الذهب للبيع والشراء 

 

سعر الذهب عيار 14

2433.25 جنيه للبيع.

2366.75 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب عيار 12

2085.75 جنيه للبيع.

2028.5 جنيه للشراء.

 

سعر الذهب  عيار 9

1564.25 جنيه للبيع.

1521.5 جنيه للشراء.

 

سعر جنيه ذهب

29200 جنيه للبيع.

28400 جنيه للشراء.

أخر تحديثات الذهب قبل اجتماع المركزي.. سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 /1 /2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

 

سعر الذهب بالدولار 

 

سعر أونصة

2040  دولار أمريكي بيع.

2039  دولار أمريكي شراء.

 

سعر سبائك الذهب في مصر 

 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98  دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام  678.26  دولار أمريكي. 

بلغ سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام 6734.29 دولار أمريكي. 

 

سعر ذهب بي تي سي BTC

 

سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 142195 جنيه.

سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 15920 جنيه.

سعر  جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 32015 جنيه.

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