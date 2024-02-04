سعر الذهب اليوم الأحد 2024/2/4 بالجنيه المصرى والدولار 

عاد سعر الذهب للانخفاض من جديد خلال الساعات الأخيرة، وذلك عقب الارتفاعات الجنونية التي واكبها على مدار الأسبوعين الماضيين جعلته يتخطى ٤٠٠٠ جنيه لعيار ٢١ باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصري.

وننشر في التقرير التالي آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤ بعد أن عاد لينخفض بشكل تدريجي مرة أخرى؛ وذلك بسبب قرارات البنك المركزي المصري.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 24

4228.5 جنيه بيع.

4114.25 جنيه شراء.

سعر ذهب عيار 22

3876.25 جنيه بيع.

3771.5 جنيه شراء.



سعر الذهب عيار 21

3700 جنيه بيع.

3600 جنيه شراء.

سعر الذهب عيار 18

3171.5 جنيه بيع.

3085.75 جنيه شراء.

سعر الذهب للبيع والشراء



سعر ذهب عيار 14

2466.75 جنيه بيع.

2400 جنيه شراء.



سعر الذهب عيار 12

2114.25 جنيه بي،

2057.25 جنيه شراء.



سعر الذهب عيار 9

1585.75 جنيه بيع.

1542.75 جنيه شراء.



سعر جنيه ذهب

29600 جنيه بيع.

28800 جنيه شراء.

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سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر أونصة



2040 دولار أمريكي بيع.

2039 دولار أمريكي شراء.

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام 79.47 دولار أمريكي.

سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام 342.98 دولار أمريكي.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام 678.26 دولار أمريكي.



سعر ذهب بي تي سي



سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC.

16140 جنيه



سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

32445 جنيه.



اجتماع البنك المركزي المصري



وشهد سعر الذهب انخفاضًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة بعد أن تخطى سعر الذهب 4000 جنيه لعيار ٢١، وذلك يرجع إلى قرارات اجتماع البنك المركزي الأخيرة يوم الخميس الماضي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، و22.25% و21.75% على الترتيب، مع رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

