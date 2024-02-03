السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

200 جنيه انخفاضًا فى جرام الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 3850 جنيهًا

الذهب
الذهب

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن أسعار الذهب اليوم شهدت تراجعات كبيرة، بعكس ما حدث خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت أسعار الذهب ارتفاعات وصلت لأرقام قياسية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 4000 جنيه.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج "من أول وجديد" أن بعض محلات الذهب توقفت عن البيع، بسبب عدم ثبات أسعار العملات الأجنبية، ولكن خلال اليوم السبت عادت المحلات للعمل، وانخفضت أسعار الذهب.

ولفتت إلى أن سعر جرام الذهب اليوم انخفض 200 جنيه، وأن جرام الذهب عيار 24 انخفض سعره لـ4400 جنيه، وعيار 21 سجل اليوم 3850 جنيهًا، وعيار 18 وصل لـ3300 جنيه، وأن سعر الجنيه الذهب وصل لـ30800 جنيه.

وأشارت إلى أن شعبة الذهب حذرت من شراء الذهب في هذا التوقيت، وقالت إن الأسعار الحالية غير حقيقية، وقد تتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين، وأن الكثير من المواطنين يستثمرون في الذهب، لأن الأسعار تواصل الارتفاعات.

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