السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نصر سالم: اضطرابات المنطقة رد فعل من إيران على الضربات الأمريكية

نصر سالم
نصر سالم

قال الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن الصراعات التي تشهدها المنطقة العربية وأزمة البحر الأحمر تعود إلى العصور القديمة، وأنها مجرد محاولة للتشويش على الواقع.

وأوضح سالم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الاضطرابات هي رد فعل من الأذرع الإيرانية على الضربات الأمريكية التي استهدفت عددا من المواطنين الإيرانيين قبل 7 أكتوبر، وعلى الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرا إلى أن إيران تستخدم جماعة الحوثي في اليمن لضرب السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وقرب الموانئ الإسرائيلية.

وتعليقا على مقتل 3 مواطنين أمريكيين في اتجاه برج 22 أقصى شرق الأردن على الحدود السورية، قال سالم: "بنتفرج على فيلم أبيض وأسود زي زمان، واللي بيحصل ده مش جديد، وده بيتكرر كل فترة"، مؤكدا أن الوضع في المنطقة العربية يحتاج إلى حلول سياسية ودبلوماسية، وأن الحرب ليست الخيار الأمثل لحل النزاعات، ودعا إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية والتعاون في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

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