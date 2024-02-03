عزة مصطفى: اتفاق مرتقب مع صندوق النقد على حزمة مالية تبلغ 7 مليارات دولار

نقلت الإعلامية عزة مصطفى، عن تقارير اقتصادية تفيد بوجود اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي على حزمة مالية جديدة تبلغ 7 مليارات دولار، في ظل تراجع أسعار الدولار والذهب في السوق المصرية.

وأشارت "مصطفى"، في برنامجها صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إلى أن مشروع رأس الحكمة، الذي يهدف إلى إنشاء مدينة سياحية واستثمارية على البحر الأحمر، سيدخل للدولة أموالًا ضخمة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لمصر في مجالات مختلفة.

وانتقدت صمت الحكومة عن هذه الأخبار الاقتصادية الهامة، وقالت إن الناس في حالة من القلق والتوتر والارتباك بسبب عدم وجود تواصل أو توضيح من الجهات المسئولة، مطالبة الحكومة بالشفافية والإعلان عن حقيقة الاتفاق مع صندوق النقد وتفاصيل مشروع رأس الحكمة.

وتساءلت عن سبب ظهور أخبار عن المشروع على بعض المواقع الرسمية والوكالات، في حين أن الحكومة لم تصدر أي بيان رسمي عنه، محذرة من أن التأخير في الإفصاح عن الحقائق يخسر الدولة كثيرًا.