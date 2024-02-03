السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: مصر تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار

الدكتور كريم العمدة
الدكتور كريم العمدة

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن مصر تسعى للحصول على قرض مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بعد زيادة شريحة القرض المتاحة لها من الصندوق.

وأوضح العمدة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، على برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن الاتفاق على القرض تأخر بسبب خلافات حول سياسة سعر الصرف، حيث يرغب الصندوق في تحريره بشكل كامل، في حين تريد الدولة المصرية الحفاظ على بعض السيطرة عليه.

وأشار إلى أن القرض المطلوب يتوافق مع معايير وشروط محددة تم الاتفاق عليها بين الطرفين، وأنه لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لمصر، وهو 4 أضعاف حصتها في رأسمال الصندوق، أي 3 مليارات دولار.

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