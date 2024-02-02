جودة عبدالخالق لـ"الشاهد": فرط الاستهلاك والتهرب من العمل ظاهرة غريبة على المجتمع

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إنه يجب ترسيخ قيمة الاستغناء لدي المجتمع لرفع معدل الادخار.

وأضاف "عبدالخالق"، خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، عبر برنامج "الشاهد" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإفراط في السعي للاستهلاك وكره العمل ظاهرة غريبة على المجتمع.

وتابع: "في النهاية الترجمة الاقتصادية المباشرة لذلك، أنه بدل ما كان الفلاح يكد ويقدح في الحقل حتي يستريح بعدها، ويستمر في ذلك يوما بعد يوم، فتحت نافذة عريضة وواسعة علي اهتمامات أخري، وبالتالي نقول إنه تم الإضرار بالهندسة الاجتماعية في مصر، وإنه لم يكن هناك هندسة اجتماعية ولم تأخذ في الاعتبار لأن الإنسان لديه طاقة محدودة، وعنده 24 ساعة والموازنة الوقتية الخاصة به تتم بعدد ساعات العمل والراحة والاستجمام، فإذا تريد أن تكون مجتمعا ناهضا وفاعلا بدلا من أن يكون مفعولا به لابد أن توازن هذه المعادلة، وإذا اختلت هذه المعادلة فقل ما شئت وينتهي بك الأمر لتكون مفعولا به، وهذا الميزان في تقديري".

برنامج "الشاهد".. يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، وهو أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.