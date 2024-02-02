الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة ربيع: انخفاض عائدات القناة بـ46% خلال يناير الحالى عن العام الماضى

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

وقال الفريق أسامة ربيع، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على شاشة "on"، إنه لأول مرة تمر قناة السويس بمثل هذه الأزمة، فعدد السفن في يناير 2023 وصلت لـ 2155، وانخفضت لـ 1362 بفارق 36% عجز.

كما أشار إلى انخفاض الإيرادات من 804 ملايين دولار لـ428 مليونا خلال شهر يناير ما بين العام الماضي والحالي، بعجز 46% عن العام الماضي.

وذكر أن عائدات قناة السويس في يناير 2023 وصلت لـ804 مليون دولار، وانخفضت في يناير من هذا العام لـ 428 مليون دولار.

وواصل: "طريق قناة السويس ما زال هو الأفضل والأقصر والأكثر أمان، ورأس الرجاء الصالح طريق غير مستدام وبلا خدمات، والملاحة فيه صعبة جدًا".

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