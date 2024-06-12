الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاريخ أول أيام العيد الأضحى 2024 ومواعيد الإجازة الرسمية

عيد الأضحى
عيد الأضحى

تاريخ أول أيام العيد الأضحى 2024.. ارتفع البحث عن أول أيام عيد الأضحى المُبارك، حيثُ يحتفل به المسلمون في اليوم العاشر من ذي الحجة، الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم القمري الإسلامي، ويعتبر أحد أقدس الأعياد.

تاريخ أول أيام العيد الأضحى 2024

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة حول تاريخ أول أيام عيد الأضحى 2024، تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل في هذا التقرير، ضمن سلسلتها الخدمية التي تُقدّمها على مدار الساعة للقراء والمتابعين عبر بوابتها الإلكترونية وحسابتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي.

من المقرر أن يبدأ أول أيام عيد الأضحى 2024 يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجارى، ويستمر إلى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر.

ويحيي المسلون عيد الأضحى ذكرى إبراهيم عليه السلام، والذي كان على وشك التضحية بابنه إسماعيل تنفيذًا لأمر ربه، لكن الله استبدله بكبش، وكان ذلك بمثابة اختبار لتحديد مدى استعداد إبراهيم والتزامه بأمر الله.

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موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والبنوك

 الحكومة تعلن إجازة عيد الأضحى من 15 إلى 20 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ١٥ من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ من نفس الشهر، إجازة رسمية  مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد المجلس على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شهر ذي الحجة

وكانت قد أعلنت  دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1444 هجريًّا، والسبت 15 يونيو يوم وقفة عرفات، والأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى.

ذو الحجة، الشهر الثاني عشر والأخير في التقويم القمري الإسلامي، هي فترة مليئة بالأهمية الروحية والجذور التاريخية الغنية، بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فهو يمثل فترة الحج المقدسة التي يقوم فيها الملايين بالحج سنويًا إلى مكة، ويتبعها الاحتفال بعيد الأضحى.

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