الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عصام السيد يروى لـ"الشاهد" كواليس مسيرة المثقفين بـ"القباقيب" ضد الإخوان (فيديو)

المخرج المسرحي عصام
المخرج المسرحي عصام السيد

قال المخرج المسرحي عصام السيد إنه: "في 24 يونيو 2013، سمعنا بيان القوات المسلحة المصرية من داخل اعتصام المثقفين بمبنى وزارة الثقافة، وكنا نناشد القوات المسلحة بضرورة التدخل، لكن لم يحدث أي اتصال حتى مساء يوم 29 يونيو، حين أدركنا أن الجيش المصري نزل الشارع لتأمين المظاهرات ومنع أي مذبحة قد تحدث من قبل جماعة الإخوان".

وأضاف السيد، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر قناة "إكسترا نيوز": "اعتصام المثقفين انتهى تحديدا يوم 3 يوليو 2013، وخلال أيام ثورة 30 يونيو، كنا قررنا أن هناك مجموعة ستظل متواجدة داخل اعتصام الوزارة، حتى لا يستطيعوا الإخوان أن يحتلوا مبنى الوزارة، ومجموعة أخرى ستتوجه نحو ميدان التحرير".

وتابع: "لم يحدث ما خططنا له في ذلك الحين، وخرج كل من كان متواجدا في اعتصام وزارة الثقافة إلى ميدان التحرير من أجل الانضمام لثورة 30 يونيو في قلب الميدان، كما أن المثقفين والفنانين خرجوا في مسيرة المثقفين بـ"القباقيب" ضد الإخوان، واتجهنا جميعا نحو الميدان، ويوم 3 يوليو، عدنا إلى مبنى الوزارة لنسمع بيان عزل مرسي سويا، وكان هناك حالة كبيرة من الفخر والسعادة لما وصلنا إليه".

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