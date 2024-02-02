الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد أبو بكر ينتقد مقترح استقطاع 20% براتب المصريين بالخارج

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

شن الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، هجومًا حادًا ضد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب، بعد تقدمه باقتراح بقانون بقيام العاملين في الخارج بتحويل 20٪ من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، قائلًا: "دي مرحلة صعبة.. وهذا الكلام لا يرد عليه ولا يؤخذ منه".

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "on" ": "الناس اللي عايشين بره مصر في عرض كلمة، وظروفهم صعبة، والغربة مرة، وبلاش نقرب ناحية هذه الأمور بكلام لا معنى له ولا يليق له أن يطرح، وأجابهه الدكتور عبد السند يمامة".

وواصل قائلًا: "فيه بلبلة وزظيطة ووجع دماغ لأن الذي تحدث الدكتور عبد السند يمامة.. لا يجوز ولا يكون ولا يصح فرض قانون.. والعقلاء في الحزب، قولوا للدكتور عبد السند شكرًا كفاية اللي حصل في الانتخابات الرئاسية.. أتمنى أن يعرف الدكتور عبد السند قيمة حزب الوفد".

وحسب اقتراح عبد السند يمامة، لا يستثنى من ذلك القرار أي أحد ويطبق على أصغر عامل فى الخارج حتى نجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وتكون النسبة 20%.

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