أستاذ علم اجتماع: المجتمع الأكثر سكانًا فى 2030 سيكون هو الأكثر تقدمًا

قال عبدالوهاب جودة، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن عدد سكان مصر في عام 1805 كان يقدر بـ5 ملايين، وفي بداية القرن العشرين قاربنا على 10 ملايين، وفي عام 1950 وصل العدد لـ15 مليونًا، وتضاعفنا حتى وصلنا لـ105 ملايين.

وتابع "جودة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الانفجار السكاني ليس في حد ذاته مشكلة، ولكن المشكلة في خصائص السكان، فإذا كان عدد السكان يدر دخلًا شهريًا، فهذا يعني زيادة الدخل القومي، وبالتالي فإن العدد أو الحجم ليس مشكلة في حد ذاته.

وتابع أن هناك تقريرًا صدر من البنتاجون تحدث عن أن المجتمع الأكثر سكانًا في عام 2030 سيكون هو الأكثر تقدمًا من الناحية الاقتصادية، ويضع التقرير الصين والهند على رأس القائمة، ووضع مصر في المرتبة التاسعة عالميًا.