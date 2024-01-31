الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار "المركزى للتعبئة والإحصاء": 60% من السكان فى مصر أقل من 30 عامًا

المركزي للتعبئة والإحصاء
المركزي للتعبئة والإحصاء

قال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن عدد سكان مصر  يقدر بـ106 ملايين نسمة خلال الفترة الراهنة، ورغم ذلك هناك تطورات إيجابية لمواجهة المشكلة السكانية منها: انخفاض عدد المواليد بمعدل 149 ألفًا في عام 2023.

وتابع "عبدالعزيز"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان في 2023 تبنت فكرة اكتفاء الأسرة في 2023 بطفلين فقط، وهذا سيترتب عليه انخفاض في أعداد المواليد بصورة ملحوظة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية حددت مجموعة من المحاور لتنفيذ هذا الهدف منها تدعيم دورة المرأة في المجتمع.

وتابع أن مساهمة المرأة في سوق العمل تتراوح ما بين 15 لـ17%، بينما مساهمة المرأة في السعودية تقدر بـ35%، وتفعيل دور المرأة في المجتمع، من شأنه أن يساهم في تقليل الإنجاب. 

وتابع أن 60% من السكان في مصر أقل من 30 عامًا، وهذا العدد قوة إنتاجية كبيرة جدًا، ويجب أن تستغل الدولة هذا العدد من خلال تطبيق سياسات اقتصادية لخلق فرص عمل تستوعب هذه الزيادة في قوة العمل، وبالتالي زيادة الناتج الإجمالي للمجتمع. 

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