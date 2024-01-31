الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عبدالمنعم سعيد: 29% معدل الفقر فى مصر

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

قال الدكتورعبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشورى، إن هناك زيادة سكانية كبيرة في مصر، ليس هذا فقط، بل إن هناك زيادة كبيرة في أعداد اللاجئين الذي يصل لـ15 مليونت وفقًا لبعض الإحصائيات، وهناك ضغوط أخرى لاستقبال المزيد من اللاجئين، وفي مقابل ذلك تعاني مصر من أزمة اقتصادية، من أحد أشكالها سعر آخر للعملة في السوق الموازية. 

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن مصر تعاني من تواضع في مستوى خصائص السكان سواء من حيث نسبة التعليم، ونسبة الفقر، ونسبة الصحة، مضيفًا أن الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات قامت بثورة طائلة من الطرق الجديدة والمدن الجديدة والبحيرات، ولكنها ببساطة شديدة ليست مستغلة بصورة كاملة. 

 وأضاف أن هناك ثباتا في معدل الفقر الذي يصل لـ29%، مضيفًا أن التقدم الاقتصادي يؤدي إلى خروج المرأة إلى العمل، وهذا يؤدي إلى تغيير ثقافة المجتمع، مثلما هو موجود في الكثير من الدول مثل الصين. 

 وأشار إلى أن معدل الفقر في الصين الآن يقدر بـ150 مليونا فقط أي 10% من إجمالي عدد السكان الذي يقدر بـ1.5 مليار نسمة، مضيفًا أن المحافظات الأكثر علمًا ودخلًا هي الأقل إنجابًا، بينما المحافظات الأكثر فقرًا خاصة في جنوب مصر هي الأكثر انجابًا.

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