الإثنين 10 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخولى لـ"الشاهد": أصبت بجلطة بالمخ يوم خطاب الشرعية لـ"مرسى"

النائب ايهاب الخولى
النائب ايهاب الخولى

قال إيهاب الخولي، السياسي المصري، إن ثورة 30 يونيو ثورة صححت ثورة، لأنه لولا ثورة 30 يونيو، لكنا قريبين من أفغانستان أو باكستان، وهذا يعزز تراجع مصر لقبل 1200 عام، وهو ما يعني خروج  مصر خارج التاريخ.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه بوجود جماعة الإخوان يجعل الدولة المصرية عبئًا على الإنسانية، ولكن الآن من يوجه مساعدة لمصر وكأنه يوجه مساعدة للإقليم كافة.

وعن يوم خطاب الشرعية، تابع: "اليوم ده استدعيت من الإعلامية رولا خرسا في قناة صدى البلد وكان يوم 26 يوينو، فكان المفروض أن أعلق على خطاب مرسي، ولكني فوجئت فيما بين السطور برسائل مبطنة ومفخخة، مثل (سوف أحافظ على الشرعية وبدمي) وكأنه إشارة للجماعة بسفك الدماء.

الإخوان تجيد ضرب مفاصل الدولة 

وواصل: "في هذه الفترة كان جهاد الحداد يعمل مع الجناح الغربي والأمريكان، وكانت هناك مفاوضات وكانوا شغالين على أكثر من جانب، ولكن ما حدث من تغييرات بعد يناير أنهم تدخلوا في مؤسسات سيادية وتركيبتها لصالحهم في محاولة الثأر مما حدث لهم في عصور سابقة".

واستطرد: "شعرت في هذا اليوم بشيء لا إرادي وكان شعوري مثل باقي المصريين ولكن إدراكي بحجم خطورتهم كان عاليا نوعا ما، حيث كان يتوسم البعض فيهم الخير ولكن قراءاتي لتاريخهم وممارستهم السياسية، لأنهم يجيدون شيئا ويقومون بالتركيز عليه وهو ضرب الداخلية ورئاسة الوزراء، حيث ضرب مفاصل الدولة، وهو ما حدث فيما بعد، والشهيد هشام بركات دليل على ذلك، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم دليل آخر، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد أيضا".

وأكمل: "شعوري كان في هذا اليوم طاغيا، لأنني كنت أشعر بمدى الخطر الحقيقي، لأني رأيت بنفسي ما حدث منهم في الاتحادية، وهي أحاديث تروى بعيدا عن الإعلام، ورأيت ما فعلوه مع الشباب الصغير في السن، من ضرب وسحل، علاوة على الشاب الذي لم أنس ملامحه وهو كان يقف جانبي وسقط إثر طلق ناري من جماعة الإخوان".

وذكر: "أصبت في يوم إلقاء محمد مرسي بخطاب الشرعية نتيجة الانفعال بجلطة في المخ، ولكني تم إدراكي في أولها وتم شفائي منها".

وأكد إيهاب الخولي، السياسي المصري، أن نقطة التحول الحقيقية لم تكن في خروج المصريين، ولكن في الخطاب الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها، وهو خطاب التفويض.
 

إيهاب الخولي 30 يونيو ثورة 30 يونيو خطاب الشرعية خطاب التفويض

مواد متعلقة

الخولى لـ"الشاهد": لم نر شهيدًا واحدًا للإخوان فى أحداث يناير

إيهاب الخولى لـ"الشاهد": بكيت يوم حضور "قتلة" السادات لاحتفالات نصر أكتوبر بعهد مرسى

"المواجهة الشاملة".. التجربة المصرية فى تفكيك التنظيمات المتطرفة

داليا عبدالرحيم تكشف تفاصيل ظاهرة الذئاب المنفردة وتأثيراتها على الدول

نتائج أولية: اليمين والاشتراكيون والليبراليون يحتفظون بأغلبية في البرلمان الأوروبي

باحث في شئون الحركات المتطرفة: الذئاب المنفردة الأخطر والتوصل إليها صعب

ماكرون يعلن حل الجمعية الوطنية الفرنسية ويدعو إلى انتخابات برلمانية جديدة

بعد استقالة جانتس.. هل سيتم تقديم موعد الانتخابات العامة فى إسرائيل؟

الأكثر قراءة

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

ظهرت الآن| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 بالاسم فقط

عاجل.. أمر ملكى سعودى باستضافة 1000 حاج من ذوى شهداء ومصابى غزة استثنائيًا

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل ثلاثة أطفال من بلدة بيت حنينا الفلسطينية

كيفية التقديم في مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية والتخصصات وشروط ومعايير القبول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

رشا عبدالمنعم

ختامى «فرق الأقاليم».. مسرح من أجلك أنت

حسين دعسة

مجزرة مخيم النصيرات.. قرابين الخبز التوراتى لنهاية بايدن

ماجد حبته

علييف فى الأزهر الشريف

حسين عثمان

سؤال الجدوى؟

د. يسرى عبدالله

ميديا التحريض الممنهج ووهم الاستيلاء على المعنى

د. منى حلمى

فيلم الوداع والتكريم

صور

إقبال كبير على أسواق المواشى قبل عيد الأضحى

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

محطة تل أبيب

المزيد

"سموتريتش" عن استقالة جانتس: هذا ما كان يهدف إليه السنوار ونصر الله

تحرير الأسرى والحرب على حدود لبنان.. أبرز ما جاء فى الصحف العبرية

جانتس يستعد لتقديم أقوى الضربات لنتنياهو.. أسرار جديدة من حكومة الحرب الإسرائيلية