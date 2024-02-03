السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العمدة: صندوق النقد يريد تحرير الجنيه وتحويل الدعم إلى نقدى (فيديو)

صندوق النقد
صندوق النقد

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن صندوق النقد الدولي يسعى إلى زيادة شريحة القرض الممنوح لمصر، لدفعها إلى تحرير سعر صرف الجنيه، وخفض الدعم العيني الذي يستفيد منه المواطنون، واستبداله بدعم نقدي يوجه للأسر الفقيرة فقط.

وأضاف العمدة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الأزمات السياسية والأمنية في المنطقة العربية، من أزمة البحر الأحمر إلى الحرب في غزة، تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، وترفع الأسعار في السوق السوداء، وتزيد من التضخم، وتقلل من تحويلات المصريين في الخارج.

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