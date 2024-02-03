السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير مصرفى ينفى ما تردد عن بيع مصر لأراض فى رأس الحكمة

الخبير أحمد شوقي
الخبير أحمد شوقي

أعلن الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن مصر تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال شوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن مصر كانت متأخرة في اتخاذ بعض القرارات الهامة، مما أثر سلبا على السوق الموازية للدولار والتي تتأثر بالأخبار السيئة التي لم تنقطع منذ عامين.

وأضاف أن الدولار يتباين سعره حسب نوع السلعة التي يتم شراؤها أو بيعها، سواء كانت ذهب أو سيارات أو غيرها، وهذا ينعكس على مستوى الأسعار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعما للكهرباء خلال العام الصعب 2023، رغم الصعوبات التي واجهتها.

ونفى شوقي، ما تردد عن بيع مصر لأراض في رأس الحكمة، مؤكدا أنها تقوم بعمليات استثمار وتطوير لمشروع سياحي فريد من نوعه في تلك المنطقة، وحذر من وجود مضاربات في الأسعار بسبب تأثر السوق بالأخبار المتداولة، كما كشف عن وجود سيولة نقدية كبيرة في أيدي المصريين تقدر بحوالي 2 تريليون جنيه، والتي يمكن استخدامها في تنشيط السوق والاستثمار.

الاعلامية عزة مصطفى صالة التحرير دولار قيمة القرض صندوق النقد الدولي صندوق النقد مصر أحمد شوقي مضاربات الأسعار سيولة نقدية ذهب سيارات كهرباء رأس الحكمة استثمار السوق الموازية للدولار

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»