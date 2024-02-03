خبير مصرفى ينفى ما تردد عن بيع مصر لأراض فى رأس الحكمة

أعلن الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن مصر تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة القرض المطلوب من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال شوقي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إن مصر كانت متأخرة في اتخاذ بعض القرارات الهامة، مما أثر سلبا على السوق الموازية للدولار والتي تتأثر بالأخبار السيئة التي لم تنقطع منذ عامين.

وأضاف أن الدولار يتباين سعره حسب نوع السلعة التي يتم شراؤها أو بيعها، سواء كانت ذهب أو سيارات أو غيرها، وهذا ينعكس على مستوى الأسعار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن مصر قدمت دعما للكهرباء خلال العام الصعب 2023، رغم الصعوبات التي واجهتها.

ونفى شوقي، ما تردد عن بيع مصر لأراض في رأس الحكمة، مؤكدا أنها تقوم بعمليات استثمار وتطوير لمشروع سياحي فريد من نوعه في تلك المنطقة، وحذر من وجود مضاربات في الأسعار بسبب تأثر السوق بالأخبار المتداولة، كما كشف عن وجود سيولة نقدية كبيرة في أيدي المصريين تقدر بحوالي 2 تريليون جنيه، والتي يمكن استخدامها في تنشيط السوق والاستثمار.