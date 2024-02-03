خبير عسكرى: أمريكا أجبرت 40% من السفن على تغيير وجهتها من سواحل البحر الأحمر

أكد الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة عدوانية في البحر الأحمر، وتستغل أزمة الغاز المسال لتعزيز موقعها كأكبر دولة مصدرة له في العالم.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن أمريكا أنشأت 4 تجمعات عسكرية على السواحل الحدودية للبحر الأحمر، وأجبرت أكثر من 40% من السفن على تغيير وجهتها من هذا الممر المائي الحيوي، مشيرًا إلى أن هذا يهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية والتأثير على الأمن القومي للدول المجاورة.

وأوضح أن أمريكا تستخدم الصراعات في غزة كذريعة لممارسة الضغط على مصر، وتحاول إجبارها على استقبال الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء، ما يشكل خطرًا على سيادة مصر واستقرارها، مؤكدًا أن "خط الحدود المصرية ناحية غزة خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه.