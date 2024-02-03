السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير عسكرى: أمريكا أجبرت 40% من السفن على تغيير وجهتها من سواحل البحر الأحمر

نصر سالم
نصر سالم

أكد الدكتور نصر سالم، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة عدوانية في البحر الأحمر، وتستغل أزمة الغاز المسال لتعزيز موقعها كأكبر دولة مصدرة له في العالم.

وقال سالم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إن أمريكا أنشأت 4 تجمعات عسكرية على السواحل الحدودية للبحر الأحمر، وأجبرت أكثر من 40% من السفن على تغيير وجهتها من هذا الممر المائي الحيوي، مشيرًا إلى أن هذا يهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية والتأثير على الأمن القومي للدول المجاورة.

وأوضح أن أمريكا تستخدم الصراعات في غزة كذريعة لممارسة الضغط على مصر، وتحاول إجبارها على استقبال الفلسطينيين ونقلهم إلى سيناء، ما يشكل خطرًا على سيادة مصر واستقرارها، مؤكدًا أن "خط الحدود المصرية ناحية غزة خط أحمر" لا يمكن التنازل عنه.

صالة التحرير البحر الاحمر نصر سالم الممر المائي تجمعات عسكرية الغاز المسال السفن السواحل الحدودية أمريكا مصر الفلسطينيين سيناء الحدود المصرية غزة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. الحكومة ترد على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20% من دخلهم للبنوك

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»