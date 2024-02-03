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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024 (سبائك وأعيرة مختلفة )

الذهب
الذهب

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024 من المواضيع التى يتزايدمعدل البحث عنها يوميا من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل .

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024

شهدت  أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 3 فبراير 2024 تراجعا واضحا  .

 

ارتفاع غير مسبوق.. تحديث لحظي لأسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024

سعر جرام الذهب عيار 24  فى السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024 :

سجل سعرجرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 فى المملكة العربية السعودية سعر 245.91ريال 

سعر جرام الذهب عيار 22 فى السعودية اليوم 

سجل سعر الذهب عيار 22 فى السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024 قيمة 255.26 ريال سعودى 

سعر جرام الذهب عيار 21 فى السعودية اليوم السبت 3 فبراير 2024 :

سجل سعر الذهب في السعودية اليوم، عيار 21 قيمة 215.17 ريال.

سعر جرام الذهب عيار 18 فى السعودية اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3 فبراير 2024 فى السعودية قيمة 184.43 ريال سعودى 

سعر جرام الذهب عيار 14 فى السعودية اليوم :

سجل عيار الذهب عيار 14 فى السعودية اليوم الموافق 3 فبراير 2024 قيمة 143.86 ريال 

سعر جرام الذهب عيار 12 فى السعودية اليوم :

سعر جرام الذهب عيار 12 فى السعودية اليوم الموافق السبت 3 فبراير 2024 هو 122.96 ريال سعودى 

سعر جرام الذهب عيار 10 فى السعودية اليوم :

سعر جرام الذهب عيار10فى السعودية اليوم الموافق 3 فبراير 2024 هو 102.55 ريال 

سعر جرام الذهب عيار 9 فى السعودية اليوم :

سعر جرام الذهب عيار 9 فى السعودية اليوم السبت الموافق 3فبراير 2024 هو 92.22 ريال سعودى 

سعر جرام الذهب عيار 8 فى السعودية اليوم :

سعر جرام الذهب عيار 8 فى السعودية اليوم  السبت 3 فبراير 2024 هو 81.89 ريال سعودى 

 

سعر سبائك الذهب في السعودية بالريال السعودي

سعر سبائك الذهب 5 جرام عيار 24 في السعودية: 1،229.57 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 10 جرام عيار 24 في السعودية: 2،459.13 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 20 جرام عيار 24 في السعودية: 4،918.26 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 50 جرام عيار 24 في السعودية: 12،295.66 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 100 جرام عيار 24 في السعودية: 24،591.31 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 250 جرام عيار 24 في السعودية: 61،478.28 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 500 جرام عيار 24 في السعودية: 122،956.56 ريال سعودي

سعر سبائك الذهب 1000 جرام عيار 24 في السعودية: 245،913.12 ريال سعودي

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