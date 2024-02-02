تعرف على سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بالجنيه والدولار، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 الجمعة 2 فبراير

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 2 فبراير في ختام التعاملات 4457 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2025، في ختام التعاملات 3900 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18 اليوم 2 فبراير 2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة 2 فبراير2024 في ختام التعاملات 3343 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 داخل محلات الذهب وسوق الصاغة ختام التعاملات، سعر 31200 جنيه.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 24 بين 30: 40 جنيها.

مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 21 بين 50 :70 جنيها

مصنعية الجرام الواحد للذهب عيار 18 بين 80-120 جنيها.

سعر الذهب بالدولار اليوم 2 فبراير 2024

سجل سعر أوقية الذهب عالمياً خلال التعاملات اليوم 2 فبراير 2024 2061 دولارا.

سعر الدولار اليوم فى مصر 2 فبراير 2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.