الأحد 04 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منسقة جناح "حلايب وشلاتين" بمعرض الكتاب: نسعى للحفاظ على التراث البيئى

القاهرة الدولي للكتاب
القاهرة الدولي للكتاب

قالت منسقة جناح "حلايب وشلاتين" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كريمة سعيد، إن مشاركة حلايب وشلاتين بالمعرض تهدف إلى الحفاظ على التراث البيئي، من خلال عرض المشغولات اليدوية الخاصة بجنوب مصر.

وأكدت كريمة سعيد، في تصريحٍ صحفي، على هامش فعاليات معرض الكتاب في دورته الـ55، حرص "حلايب وشلاتين" على المشاركة كل عام بالمعرض، الذي يُعد منفذًا لتسويق منتجات المرأة من مشغولات يدوية ومنتجات للجلود.

وثمَّنت الدعوة الكريمة من الهيئة العامة للكتاب لأهالي حلايب وشلاتين؛ لمشاركتهم بالحرف الخاصة بهم بالمعرض، مشيرة إلى أن الجناح يشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وأن هناك بعض الزوّار يأتون خصيصًا لشراء منتجات حلايب وشلاتين التي تعبر عن الهوية المصرية.

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وقالت إن الهدف من المشاركة في المعرض هو زيادة دخل المرأة المعيلة من خلال عرض مشغولاتها المختلفة، مشيرة إلى أن أبرز المنتجات المعروضة هي الجلود والسلاسل المصنوعة من الخرز والحقائب.

وتُقام الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستضيف مملكة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار اسم الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل"، وتستمر فعاليات المعرض حتى بعد غدٍ الثلاثاء، بمركز مصر للمعارض الدولية.

حلايب وشلاتين حلايب وشلاتين بالمعرض القاهرة الدولي للكتاب المشغولات اليدوية جنوب مص

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