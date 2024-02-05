ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ظهرت نتيجة شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس بعد اعتماد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لها بنسبة نجاح 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 بعد اعتماد المحافظ لها اليوم الاثنين بنسبة نجاح 73،81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالبا.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه للإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80،07 %، كما اعتمد نتيجة شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72،73 %،، كما تم اعتمد نتيجة تالتة اعدادي محافظة المنوفية بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96،8 %.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 عبر الدستور

توفر جريدة الدستور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية، ويستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال الضغط على الرابط التالي هنا.

ثم كتابة رقم جلوس الطالب، والضغط على بحث فتظهر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية فورًا.

موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية

يوفر موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية نتيجة شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه المنوفيه، بعد اعتمادها من المحافظ ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي المنوفية من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أو الضغط على الرابط التالي مباشرة هنا، وسيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية في جميع المدارس بالمجان للطلاب الذي تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الاول من العام 2024، والذين بلغ عددهم 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.