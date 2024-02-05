منها قلة شرب الماء والنوم.. أبرز أسباب الصداع النصفي خلال الشتاء

يعانى الكثير منا خلال فصل الشتاء من التعرض للإصابة بالصداع النصفي، ولا يعلم معظمنا ما الأسباب وراء التعرض للإصابة بالصداع النصفي بشكل مستمر، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة لأسباب الصداع النصفي، وما الأسباب وراء الإصابة به بشكل مستمر.

عدم توازن المواد الكيميائية في الدماغ

فكما جاء في موقع "هيلث"، من أسباب الصداع النصفي خلال الطقس البارد، هو عدم توازن المواد الكيميائية في الدماغ، ومنها السيروتونين، التي تحفز الصداع النصفي، يمكن أيضًا أن تتسبب المحفزات المرتبطة بالطقس في تفاقم الصداع الذي تسببه المحفزات الأخرى.

التعرض المستمر للإصابة بالإمساك

ووفقا لما جاء في الموقع، فأن من ضمن الأساب التى ترتبط بالصداع النصفي خلال فصل الشتاء، هو التعرض المستمر للإصابة بالإمساك، فأن الإصابة بالامساك الذي يرتبط بالحالة الجوية السيئة خلال فصل الشتاء يتسبب في التعرص لمشكلة الصداع النصفي، فان الامساك من أكثر الأمور التى تتسبب في الصداع لذا يجب الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف خلال فصل الشتاء وذلك لتجنب مشكلة الإمساك وبالتالى التخلص من الصداع النصفي.

تناول القهوة بكميات كبيرة

كما أن ضمن الأسباب التى تجعلنا نتعرض للإصابة بالصداع النصفي خلال فصل الشتاء، هو تناول القهوة بكميات كبيرة فتتسبب القهوة بكميات كبيرة في الإصابة بالصداع النصفي، وذلك على عكس الشائع ويجب الحرص على استبدالها بمشروبات ساخنة اخرى مثل الينسون او شاى الكركم أو مشروبات عشبية تساعد فى تهدئة الجسم.

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

وكذلك فإن أحد الأسباب هو عدم الحصول على قسط كافى من النوم، يتسبب في التعرض للإصابة بالصداع النصفي،لذا يجب الحرص على النوم لمدة 8 ساعات خلال فصل الشتاء

عدم تناول الماء بكميات كبيرة

كما أن من ضمن الامور التى تسبب التعرض للإصابة بالصداع النصفي خلال فصل الشتاء هو عدم تناول الماء بكميات كبيرة، فيتسبب عدم تناول الماء بكميات كبيرة في التعرض للإصابة بالجفاف إلي جانب ذلك التعرض للصداع النصفي.