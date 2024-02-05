الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

500 جنيه تراجع.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين بالجنيه والدولار

الذهب
الذهب

واصل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعه خلال تعاملات، اليوم الإثنين؛ ليسجل 50 جنيها تراجعا جديدا، بينما يصل إجمالي التراجع الذي سجله سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حتى الآن نحو 500 جنيه مقارنة ببداية الأسبوع، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وباقي أعيرة الذهب. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 24: 

3828.5 جنيه للبيع

3714.25 جنيه للشراء، مترجعًا بنحو 57.25 جنيه. 

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء عيار 22

3509.5 جنيه للبيع

3404.75 جنيه للشراء متراجعًا بنحو 52.5 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 

3350 جنيه للبيع

3250 جنيه للشراء، وسجل هبوط بنحو 50 جنيه. 

سعر الذهب اليوم عيار 18

2871.5 جنيه للبيع

2785.75 جنيه للشراء، متراجع بنحو 42.75 جنيه. 

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سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 14

2233.25 جنيه للبيع

2166.75 جنيه للشراء

 

سعر جرام الذهب عيار 12

1914.25 جنيه للبيع

1857.25 جنيه للشراء

سعر جرام الذهب عيار 9

1435.75 جنيه للبيع

1392.75 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم بالدولار

تراجع سعر الذهب اليوم بالدولار لليوم الثاني على التوالي على خلفية بيانات سوق العمل القوية في الولايات المتحدة، وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار أدنى مستوياتها في نحو أسبوع.

وسجلت العقود الفورية للذهب أدنى مستوى لها منذ 31 يناير، وتراجعت بنحو 0.77% لتسجل 2،024.58 دولارا للأوقية، وانخفضت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر أبريل، بحوالي 0.63% مسجلة 2،040.70 دولارا للأوقية.

ويأتي تراجع سعر الذهب بالدولار إلى صعود  الدولار الأمريكي، والذي ارتفع اليوم بحوالي 0.19% بما ضغط بشدة على مستويات الطلب على الذهب المسعر بالعملة الأمريكية.

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انهيار المعدن النفيس والأخضر.. الذهب يُرافق الدولار فى "رحلة السقوط"

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سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

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