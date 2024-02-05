سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

يحرص الشباب المقبلين على الزواج على معرفة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث استقر سعر الذهب عقب آخر انخفاض سجله في تعاملات أمس الأحد، عقب قرار البنك المركزي، وذلك برفع سعر الفائدة بواقع حوالي 200 نقطة أساس، بأول اجتماع له في 2024، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا اليوم بمبلغ 180 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 5-2-2024 بالجنيه المصري والدولار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الإثنين، 5 فبراير 2024، نحو مبلغ 4000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، اليوم الإثنين، 4 فبراير 2024، إلى 3500 جنيه.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18

حقق سعر الذهب عيار 18 اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، نحو قيمة 3000 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم الإثنين، 5 فبراير 2024، نحو مبلغ 28000 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار

واستقر سعر الذهب بالبورصات العالمية، اليوم الإثنين 5 فبراير، وسجلت أونصة الذهب مبلغ 3039 دولارًا.

سعر الذهب btc اليوم في مصر

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

مبلغ 31580 جنيهًا.

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE

قيمة 31540 جنيهًا.

سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي BTC وزن الف جرام مبلغ 62645 جنيهًا.

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سعر الذهب في مصر بالمصنعية

مصنعية سبائك الذهب، سيتم حسابها بداية من نحو مبلغ 35 جنيهًا فيما فوق، والسبائك حوالي 100 جرام، وستعامل معاملة المشغولات، ويبحث الالآف عن سعر الذهب وخاصة عند شراء الشبكة.

وعند شراء الذهب المستعمل؛ سيبدأ سعر مصنعية الجرام من مبلغ 25 جنيهًا، فيما قد سيتراوح ما بين 80 و150 جنيهًا ببعض محلات الصاغة، سيبدأ سعر المصنعية على الجرام من حوالي 6-10% من السعر المجرد.