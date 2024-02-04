بعد رفع الفائدة.. أكبر انخفاض تشهده أسواق الذهب خلال 48 ساعة

واصلت أسعار الذهب، الانخفاض لليوم الثاني على التوالي منذ إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة .

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من خلال التحديث اللحظي.



وتراجعت أسعار الذهب منذ إعلان الفائدة حتى الآن بقيمة 650 جنيهًا، حيث سجلت أسعار عيار 21 نحو 3450 بعدما كانت تجاوزت الـ4100 جنيه.



وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 3943 جنيه، بانخفاض ملحوظ، فيما تراجعت أسعار عيار 18 لأدني من الـ3000 جنيه؛ لتسجل وفق آخر تحديث نحو 2957 جنيهًا.



وانخفضت أسعار الجنيه الذهب؛ لتسجل 27600، بعدما كانت تخطت الـ34 ألف جنيه، فيما سجل سعر الذهب العالمي نحو 2029 جنيهًا للأونصة.



