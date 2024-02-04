الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شعبة الذهب: تراجع الأسعار 600 جنيه.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض بسبب هبوط الدولار

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد إعلان الحكومة عن رفع أسعار الفائدة، لتصل الحصيلة إلى نحو 600 جنيه حتى الآن.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب، اليوم، المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

توقعات بمزيد من الانخفاض

وتشير التوقعات إلى أن أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر خلال تداولات أمس، هي هبوط الدولار في السوق السوداء، الذي ساهم بشكل كبير في انخفاض الأسعار لمستويات 3500 جنيه لعيار 21، حيث يعتبر دولار السوق الموازية هو المحرك الرئيس لحركة الذهب في مصر مؤخرًا بجانب عوامل العرض والطلب.

سعر جرام الذهب عيار 24
وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت هبوطًا للمرة الثالثة بقوة، بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية وكذلك الختام السلبي لسعر الأونصة عالميًا الجمعة الماضي، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف لمزيد من التراجع لمستويات أدنى.

وأضاف "ميلاد"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السعر الحالي للدولار في السوق السوداء لا يزال أعلى من السعر العادل والحقيقي لسعر الصرف، فلا يوجد مبرر حقيقي لزيادة وهمية في سعر الصرف يوميًا بما يتراوح بين 2 و3 جنيهات، ما يؤكد التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الذهب والدولار في السوق السوداء.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 3040 جنيهًا، في حين سجل عيار 24 نحو 4050 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28400 ألف جنيه بعدما كان تجاوز 33 ألف جنيه.

الحكومة المصرية سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنية الذهب أسعار الفائدة سعر جرام الذهب

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