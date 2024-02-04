الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رؤية تحليلة حول ماذا يحدث في سوق الذهب وتوقعات الاسعار الفترة المقبلة

توقعات باستمرار انخفاض أسعار الذهب بعد قرار رفع الفائدة

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب خلال يومين بقيمة 650 جنيهًا للجرام منذ إعلان لجنة السياسات في البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة، ومتأثرة بتراجع سعر الدولار في السوق السوداء.


وهناك توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الساعات المقبلة حتي يتساوي سعر دولار في  الصاغة مع سعر الدولار الرسمي الذي ستعلنه الدولة.

وهناك توقعات بمزيد من الانخفاض في سعر الدولار بالسوق السوداء، وذلك بعد ضخ دولارات في السوق الرسمية.


ومع حصول مصر على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بخلاف تجديد بعض الودائع الدولارية لبعض الدول الخليجية مع استئناف مصر لبرنامج الطروحات الحكومية عبر بيع حصص من الشركات الحكومية لتحصيل سيولة دولارية للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء.


التسريبات حول الاتفاق المبدئي بين مصر وصندوق النقد، والاستثمارات الإماراتية في منطقة رأس الحكمة، أدت إلى تراجع سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، وأدت لتراجع أسعار الذهب.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، لكن ارتفاع الأسعار بالبورصة العالمية ونقص المعروض بالأسواق قد يحد من قوة التراجع.

 

حالة عدم الاستقرار
حالة عدم الاستقرار بأسواق الذهب دفعت السوق لممارسات للتحول لسوق سوداء، من خلال تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار أعلى من الأسعار المعلنة، فى حين أغلقت بعض محلات الصاغة وامتنعت عن التسعير لمدة أيام، ولكن فور إعلان الفائدة سرعان ما انخفضت أسعار الذهب مره أخري تدريجيًا.

أسعار الذهب سعر الفائدة سعر الدولار قرار التعويم سعر المحلي والعالمي

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