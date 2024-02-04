«شعبة الذهب»: 600 جنيه تراجعًا فى الأسعار خلال يومين

واصلت أسعار الذهب الانخفاض بالسوق المحلية نتيجة إعلان الحكومة عن رفع أسعار الفائدة، الخميس الماضى، ليسجل المعدن الأصفر هبوطًا يصل إلى نحو ٦٠٠ جنيه.

وأوضح خبراء أن هبوط الدولار فى السوق السوداء أسهم بشكل كبير فى انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات ٣ آلاف و٥٠٠ جنيه لعيار ٢١.

وقال هانى ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت هبوطًا للمرة الثالثة، بسبب تراجع سعر الدولار بالسوق الموازية، وكذلك الختام السلبى لسعر الأونصة عالميًا، الجمعة الماضى، ما أدى إلى خلق حالة من الخوف من مزيد من التراجع إلى مستويات أدنى.

وأضاف «ميلاد»، لـ«الدستور»، أن السعر الحالى للدولار فى السوق السوداء لا يزال أعلى من السعر العادل والحقيقى لسعر الصرف، فلا يوجد مبرر حقيقى لزيادة وهمية فى سعر الصرف يوميًا بما يتراوح بين ٢ و٣ جنيهات، ومن المنتظر المزيد من الانخفاض فى أسعار الذهب والدولار فى السوق السوداء.

وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار ١٨ سجل نحو ٣ آلاف و٤٠ جنيهًا، فى حين سجل عيار ٢٤ نحو ٤ آلاف و٥٠ جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو ٢٨ ألفًا و٤٠٠ جنيه بعدما كان السعر ٣٣ ألف جنيه.

وأشار تقرير «جولدن بيليون» إلى أسباب هذا التراجع، مبينًا أنه حدثت عمليات بيع حذرة من المواطنين فى سوق الذهب بمصر، ما ساعد فى تراجع كبير لأسعار الذهب فى يوم واحد فقط لأكثر من ٤٠٠ جنيه، واستمرار الانخفاض ٢٠٠ جنيه أخرى؛ ليسجل إجمالى الانخفاض ٦٠٠ جنيه، بعد تسجيل مستويات فوق ٤ آلاف جنيه للعيار ٢١.

وتسعى الحكومة جاهدة لمنع عمليات الدولرة، حتى مع تراجع السعر الآن لما يقارب ٦٠ جنيهًا مقارنة بسعر ٧١ جنيهًا، وهو ما قد يسهم فى مزيد من تراجع الأسعار.

وأكد أن الحديث عن سيولة دولارية قد تدخل مصر قريبًا من مشروعات استثمارية جديدة، بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض فوق ٧ مليارات دولار، كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق السوداء، ومن ثم هبوط أسعار الذهب فى مصر.





