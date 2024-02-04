الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ناجى فرج يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب.. ويؤكد: سينخفض لهذا السعر

الذهب
الذهب

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب انخفاض أسعار الذهب، خاصة عيار 21، والذي انخفض 700 جنيه من 4100 إلى 3400 للجرام، مؤكدًا أن من المقرر أن ينخفض عن ذلك. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن ارتفاع أسعار الذهب كان نتيجة زيادة الشراء خلال الأسبوعين الماضيين، مما سبب حالة ضغط كبيرة، وسبق وحذر من الشراء في هذا التوقيت، ولكن الناس كانت تشتري بأي سعر.

وأكد أن طلبات الشراء كانت عشوائية وغير مبررة وبدون استرشاد، ولكن الأسعار الآن عادت لوضعها الطبيعي، موضحًا أن سعر الذهب الطبيعي هو 2900 أو 3 آلاف للجرام.

رفع البنك المركزي الفائدة وتأثيره على السوق

وأشار إلى أن البنك المركزي عندما رفع الفائدة  وقرب الاتفاق مع البنك الدولي أدي إلى ثبات أسعار الذهب أو انخفاضها عما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أن الاستقرار ينعكس في الأسواق، وهذا يؤكد أن الذهب سيأخذ سعره الحقيقي الأيام المقبلة متوقعًا انخفاضا أكثر في الذهب ويستقر على هذا السعر ويكون مناسبًا للتجار والورش والمواطنين.

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