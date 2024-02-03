السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

500 جنيه تراجعا فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3650 جنيها للجرام

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير اللحظيه في السوق.

وقال هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب انخفضت بنحو 500 جنيه، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3650 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم 

في حين سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129  جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب وفق آخر تحديث نحو 29200 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية نحو 2040 دولارا.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، بفعل حالة الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية، لاسيما بعد رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، للتغلب على التضخم، وتقليص حجم المعروض النقدي خارج البنوك.

يذكر أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية ارتفع خلال العام 2023 بأكمله بمقدار 30.3 طن ذهب مرتفعا بنسبة 58% عن عام 2022 عندما كان عند 19.2 طن، بينما انخفض الطلب على المشغولات الذهبية خلال العام إلى 26.7 طن من عام 2022 عند 32.2 طن بنسبة انخفاض 17%.

كان مجلس الذهب العالمي أعلن عن ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2023 إلى 57 طنا مرتفعًا بنسبة 11% مقارنة مع مشتريات عام 2022 بمقدار 51.5 طن.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2 % ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

مجلس الذهب العالمي المصريين مشتريات المشغولات الذهبية سعري السبائك أسعار الذهب

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