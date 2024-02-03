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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر السبت 3-2-2024

الذهب
الذهب

تصدر السؤال عن تحديث  سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر السبت 3-2-2024، محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ يحرص المصريون على متابعة التحديث اللحظي لسعر المعدن الأصفر على مدار اليوم، لاسيما مع موجة الارتفاعات التي يشهدها في الأسواق منذ بداية العام الجاري بسبب الحرب على غزة والتغييرات الجيوسياسية في المنطقة، والهزات العنيفة التي تشهدها البورصات العالمية، لذا لجأ آلاف المصريون لشراء الذهب باعتباره زينة وخزينة ما تسبب في ارتفاعه محليًا.

سعر الذهب في مصر 2024 

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم خلال التعاملات المسائية بقيمة 100 جنيه بعد انخفاض صباحي بنحو 200 جنيه، ليصل إجمالي الانخفاض إلى 300 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  الأكثر مبيعا في مصر، 3700 جنيه. 

 سعر الذهب اليوم بدون مصنعية 

تم تسجيل متوسط سعر شراء الذهب اليوم السبت الموافق 3-2-2024 في مصر على النحو التالي:

- سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت بلغ 4230 جنيهًا، وذلك بعد انخفاضه بمقدار  230 جنيهًا.

- أما سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت فكان 3700 جنيهًا، بعد تراجعه بحوالي 200 جنيهات.

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت 3171 جنيهًا، بعد تناقص قيمته بمقدار 128 جنيهًا.
 

سعر الدولار اليوم السبت 3-2-2024 في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 3-2-2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

- أما سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر فكان 29600  جنيه، بعد انخفاضه بحوالي 1200 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالدولار 

سجل سعر الذهب اليوم عالميًا استقرارًا عند 2033 دولارًا في بورصة الذهب العالمية، بعد تراجعه الأخير.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

في عام 2024، سجلت أسعار مصنعيات العملات الذهب تحركات ملحوظة، حيث وصل سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب إلى 53 جنيها في الجرام، وسجل سعر مصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها في الجرام، بينما وصل سعر مصنعية نصف الجنيه الذهب إلى 60 جنيها في الجرام، وسجل سعر مصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها في الجرام، وتختلف مصنعية الذهب من محل لآخر ومن علامة تجارية لأخرى. 
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سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

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