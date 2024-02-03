السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم السبت 3-2-2024 في منتصف التعاملات

الدولار
الدولار

تصدر السؤال عن سعر الدولار اليوم في مصر 2024 محركات بحث جوجل من المواطنين المسافرين، حيث يعتبر أسعار صرف الدولار من أكثر المؤثرات الاقتصادية على حركة الأسواق في مختلف دول العالم.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

ونتيجة لما سبق يقدم موقع "الدستور" خدمة إخبارية لمعرفة سعر الدولاراليوم والعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري في التعاملات المسائية، ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

في بنك مصر شهد سعر الدولار السبت الموافق 3 فبراير 2024 اساقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 3-2-2024 فى البنوك

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

وتباينت أسعار العملات اليوم السبت الموافق 3 فبراير 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

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سعر الذهب اليوم السبت 3-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

يذكر أن تحركات اسعار الدولار تؤثر على السوق المحلي، وتتضمن هذه التأثيرات ارتفاع أو انخفاض في أسعار المنتجات والسلع مثل الذهب، وتأثيرًا مباشرًا على الصادرات والواردات، وتأثيرًا متفاوتًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكانت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم  الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

 

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