شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار المعدن الأصفر قبل رمضان 2024

أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أن أسعار الذهب الآن تشهد هبوطا، وأن ذلك ناتج عن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء، موضحًا أن سوق الذهب بداية من الشهر الحالي، يشهد عدم شراء أو بيع.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن توقف المواطنين عن شراء الذهب خلال الأيام الماضية، كان له تأثير كبير في تراجع الأسعار التي تشهدها الأسواق الآن.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم عدم الشراء في هذه الفترة، حتى يكون هناك استقرار في الأسعار، محذرا إياهم من عدم ثبات أسعار الذهب، وأن أسعار الذهب بداية من يوم الإثنين سيكون هناك سعر جديد للذهب.

وأشار إلى أن سعر الذهب في رمضان سيكون مستقرا، ولكن في نهاية شهر رمضان، يكون هناك ارتفاعات بسبب الزواج وإجازات الأعياد.