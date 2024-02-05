انخفاض لليوم الثالث.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالجنيه المصري

شهدت أسعار الذهب المحلية لليوم الثالث على التوالي تأثرا بإعلان الحكومة برفع أسعار الفائدة، وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

انخفاض جديد في أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب اليوم لليوم الثالث علي التوالي لتسجل وفق اخر تحديث كالتالي

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨ نحو ٢٨٨٨ جنيه.

وسجل عيار ٢١ نحو ٣٣٧٠ جنيه.

وسجل عيار ٢٤ نحو ٣٨٥٢ جنيه.

وانخفضت أسعار الجنيه الذهب ٢٦٩٦٠ جنيه، حيث أن الأسعار لا تشمل المصنعية.

سعر الذهب العالمي

وسجل سعر الذهب العالمي انخفاض عند سعر ٢٠٢٣ دولار للأونصة.

وتشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجه توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية.

وتولي مصر اهتمام خاص بصناعة الذهب حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر.

انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض في عقود شراء وبيع الذهب مما يعني عدم يقين الأسواق في أوضاع الاستثمار في الذهب حاليًا، يأتي هذا بسبب عدم الاستقرار في توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما ينعكس على الطلب غير الواضح على الذهب.

قلص المضاربون الكبار وصناديق الاستثمار المدارة من مشترياتهم للعقود الآجلة للذهب للأسبوع الرابع على التوالي. ومع تكرار رئيس الفيدرالي جيروم بأول لنية البنك خفض الفائدة ثلاث تخفيضات لهذا العام، يظل الأمر محل جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع من المستويات الحالية لتحقيق أهداف صاعدة على المدى القصير.

الأسواق تراهن حاليًا على تخفيض في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 100 نقطة أساس خلال عام 2024، بأقل من توقعاتهم السابقة بانخفاض 150 نقطة أساس والتي كانت متواجدة يوم الاثنين الماضي الأمر الذي يدل على مدى تغير توقعات الأسواق.