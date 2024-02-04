سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024| أسعار المعدن الأصفر بعد انخفاض الدولار

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن من أكثر الموضوعات المتصدرة محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة بعد موجة الانخفاض الكبيرة التي يشهدها المعدن الأصفر لليوم التالي على التوالي، واستمر سعر الذهب في التراجع في مصر بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس على عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لليلة واحدة، حيث وصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75% على التوالي، فضلًا عن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

سعر الذهب في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر هو مجرد أسعار استرشادية وتمثل متوسط سعر الذهب المتداول بين الشركات والتجار، وقد توقفت عمليات البيع والشراء للمواطنين العاديين بسبب الارتفاعات الغير مبررة في الأسعار خلال الفترة الماضية. وفقًا لأمير رزق، خبير المشغولات الذهبية، متوسط سعر الذهب الاسترشادي اليوم يأتي كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن

متوسط سعر الذهب عيار 24 حاليًا هو 4000 جنيه مقارنة بسعر 4206 جنيهات خلال تداولات اليوم السابق (لا يشمل الضريبة والدمغة).

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

أما متوسط سعر الذهب عيار 21 الآن فهو 3500 جنيه مقارنة بـ 3680 جنيها خلال تداولات أمس وذلك دون الضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن

حاليًا، يبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3000 جنيه، مقارنة بسعر 3154 جنيه خلال تداولات يوم أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 الآن "وزن 8 جرام"

وبالنسبة لمتوسط سعر الجنيه الذهب الآن، فإنه يبلغ حوالي 28000 جنيه، مقارنة بـ 29440 جنيه خلال تداولات يوم أمس.

سعر الذهب عالميًا بالدولار

وارتفعت الأوقية الذهب في بورصة الذهب العالمية إلى مستوى 2039 دولارًا.

قيمة مصنعية الذهب اليوم في الصاغة

أوضح خبير المشغولات الذهبية أن نسبة المصنعية للذهب عيار 21 تتراوح ما بين 3 و3.5% من سعر الجرام المتداول، بينما تتراوح نسبة المصنعية للذهب عيار 18 من 5 إلى 5.5% من سعر الجرام المتداول، وبناءً على ذلك، فإن متوسط أسعار الذهب اليوم بالمصنعية تسجل القيم التالية:

- متوسط أسعار الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية: من 3605 إلى 3622 جنيها، بقيمة 122:105 جنيهًا.

- متوسط أسعار الذهب عيار 18 الآن بالمصنعية: من 3150 إلى 3165 جنيهًا، بقيمة 150:165 جنيهًا.

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