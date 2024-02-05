التموين: نشهد حركة تصحيح لأسعار الذهب

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن الفترة الماضية شهدت ضغطا شرائيا قويا جدا، تسبب في طفرات وأسعار غير منطقية وغير مبررة، مشيرا إلى أن ما نشهده الآن هو تصحيح لحركة الأسعار غير المنطقية.

وأضاف “فرج”، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON": "الجنيه الذهب حاليا بـ27200 جنيه.. وهيوصل لـ25500 جنيه، في إطار حركة التصحيح، بعد الطفرات خلال الأيام الماضية".

وواصل ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب: "المحال التجارية شغالة في تداول الذهب بيعا وشراء؛ طالما فيه تسعير، وهو موجود والمحلات شغالة".