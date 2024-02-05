الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عيار 21 بـ3300.. 800 جنيه انخفاضًا فى أسعار الذهب منذ رفع الفائدة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم الإثنين، مع تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي التي بددت الآمال بخفض قريب لأسعار الفائدة.

ويقدم الدستور نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر.

تراجع أسعار الذهب 260 جنيهًا اليوم 


 أسعار الذهب تراجعت بنحو 260 جنيهًا خلال تعاملات، اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3300 جنيه، في حين بلغ إجمالى التراجعات نحو 800 جنيه منذ تعاملات الأسبوع الماضي التي لامس فيها سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4100 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 15 دولارًا، لتسجل 2025 دولارًا.

وجرام الذهب عيار 24 سجل 3772 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2829 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2200 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 26400 جنيه.

 

13 % انخفاضًا في أسعار الذهب 


وكانت أسعار الذهب قد انخفضت بنسبة 13%، وبنحو 520 جنيهًا بالأسواق المحلية، عن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الذي تداوله بعض التجار، والبالغ 4100 جنيه، ليتراجع السعر مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لمستوى 3560 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1% وبقيمة 21 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

وكانت الأوقية قد افتتحت التعاملات عند مستوى 2019 دولارًا، ولامست مستوى 2060 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2040 دولارًا، وذلك بفعل حالة من اليقين بالأسواق حول خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بداية من مارس المقبل.

وفي سياق متصل، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي، في مقابلة بثت أمس الأحد، إن البنك المركزي سيمضي بحذر في تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، ومن المرجح أن يتحرك بوتيرة أبطأ بكثير مما تتوقعه السوق.

وأضاف خلال المقابلة، "نريد مزيد من الأدلة على أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، قبل اتخاذ أي خطو نحو خفض أسعار الفائدة.

وثبت الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماع يناير الماضي،  لتتراوح بين 5.25% و5.5%.

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