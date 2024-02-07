برلمانية: استقرار المجتمع يبدأ من قوانين أسرة وأحوال شخصية عادلة ومتوازنة

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تماسك وتلاحم الأسرة المصرية.

وأشارت "رائف"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الأوضاع المجتمعية الراهنة، تستلزم إجراء حوار مجتمعي من أجل قوانين عادلة ومتوازنة للأحوال الشخصية؛ تسهم في حل جميع الإشكاليات الأسرية، وتحافظ على استقرار الأسرة.

ولفتت إلى أن القيادة السياسية في مصر لديها إيمان راسخ بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا في الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان استقرار الأسرة المصرية التي تُعد النواة الأولى للمجتمع، وكذلك مشاركة المرأة في كل أوجه العمل الوطني، بما يستوجب الاستمرار في بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية.

وأوضحت أن مشاريع قوانين الأحوال الشخصية والأسرة، تهم المجتمع بكامله في الزواج والطلاق والمعاملات وغيرها، ولذلك فإن دعوة السيسي بإجراء حوار مجتمعي معمّق بشأنها تمثل دعوة مهمة تستهدف تقديم حلول شاملة ومتوازنة تخدم مختلف شرائح المجتمع من خلال دعم الأسرة، وتقديم كل المحفزات للحفاظ على الترابط الأسري ومستقبل الأجيال المقبلة.

ولفتت إلى أن الطريق إلى التقدم والازدهار للوطن والمواطنين يبدأ من الاهتمام بقضايا المجتمع، ومن بينها قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وهو ما تُدركه القيادة السياسية جيدًا سعيًا نحو الإصلاح والتحسين من خلال المناقشات المفتوحة وتبادل الأفكار لتحديد أوجه القصور في القوانين الحالية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

ونوهت بأن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، سيسهم بشكل كبير في خل قضايا الطلاق بالمحاكم.