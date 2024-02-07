الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تُشيد بدور الدولة فى مواجهة السوق السوداء للدولار

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بالتراجع الشديد في سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية، بعد تكثيف الجهات المعنية من حملاتها لضبط المتلاعبين بأسعار الصرف، وهو ما يعطي رسالة إيجابية بأن الأمور بدأت في التحسن.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى البنوك المصرية

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وكيل "خطة النواب": هبوط سعر الدولار في السوق السوداء يكشف "جشع الأسعار"

تراجع كبير في سعر الدولار 


وأكدت عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح  السيسي لمختلف الأجهزة المعنية لإدارة الأزمة الاقتصادية التي تُحاك ضد مصر، هو ما أسهم في التراجع الكبير في سعر الدولار.
وأوضحت النائبة هند رشاد، أنه مع استمرار جهود الدولة سوف يستمر الهبوط الحاد لسعر الدولار، مع المجهود الكبير الذى تقوم به الأجهزة المعنية في  حربها على مافيا الأسعار، ووجهت حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار العملة بالسوق السوداء الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ومحتكري السلع الغذائية لرفع سعرها.
وثمنت دور الجهات الأمنية بالقبض على عدد من المضاربين في السوق السوداء وتقديمهم للمحاكمة بتهمة الإضرار بالسوق والتعامل مع الصرف بما يخالف قوانين البنك المركزي، الأمر الذى أسهم في الهبوط الحاد لسعر الدولار خلال 24 ساعة فقط هبطت الأسعار فى السوق الموازية أكثر من 17 جنيهًا، مع استمرار الهبوط الحاد. 

ويعد سعر الدولار في البنوك من الموضوعات الأكثر أهمية للمصريين في الفترة الأخيرة، لتأثير سعر العملة الأمريكية على مختلف السلع والخدمات محليًا، وفي الأيام الأخيرة حاولت الدولة السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ومن ثم يبحث مستخدمو محرك البحث في جوجل عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالسعر الرسمي في البنوك والصرافة.

أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بمجلس النواب سعر صرف الدولار الدولار السوق السوداء

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