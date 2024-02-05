الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل "خطة النواب": هبوط سعر الدولار في السوق السوداء يكشف "جشع الأسعار"

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 25% في السوق السوداء يدل على أن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق الموازية هي زيادات مفتعلة ونتيجة للمضاربة والاستغلال من قبل بعض التجار والمستوردين.

أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يتوقع أن يرتفع الدولار مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذة الأزمة شهدت مضاربات شديدة، وأنه بمجرد ما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل ستتيسر الأمور ويختفي السوق الموازية، وكل الدولارات ستدخل عن طريق المصادر الشرعية التي هي في البنوك.

txt

ياسر عمر: الحكومة مجبرة على تحريك أسعار الخدمات والسلع لمواجهة فرق العملة ومساعدة الشركات لتجنب الانهيار

txt

عضو «خطة النواب»: يجب اتخاذ إجراءات صارمة لضمان استمرار هبوط سعر الدولار

وتابع عمر أنه يأمل في أن لا يكون هناك سوق سوداء للدولار مرة أخرى، مشبهًا بالحالة التي حدثت في 2016، عندما انتهت السوق الموازية بعد تحرير سعر الصرف، وقال:“قعدنا بعدها خمس سنين مفيش سوق سوداء”.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن كل الأسعار ستنخفض نتيجة هذا الهبوط، موضحًا أن المشكلة ليست في تسعير المصانع، فهي سترخص على الفور، ولكن المشكلة في الحلقات التي تلي المصانع والتي فيها جشع، داعيًا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لأن سعر المنتج في مصنعه بعيد كل البعد عن سعره في السوق.

النائب ياسر عمر لجنة الخطة والموازنة الدولار الامريكي السوق الموازية مضاربات الاصلاح الاقتصادي المصادر الشرعية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟