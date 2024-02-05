وكيل "خطة النواب": هبوط سعر الدولار في السوق السوداء يكشف "جشع الأسعار"

قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنسبة 25% في السوق السوداء يدل على أن الزيادات السعرية التي شهدتها السوق الموازية هي زيادات مفتعلة ونتيجة للمضاربة والاستغلال من قبل بعض التجار والمستوردين.

أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يتوقع أن يرتفع الدولار مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذة الأزمة شهدت مضاربات شديدة، وأنه بمجرد ما يتم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل ستتيسر الأمور ويختفي السوق الموازية، وكل الدولارات ستدخل عن طريق المصادر الشرعية التي هي في البنوك.

وتابع عمر أنه يأمل في أن لا يكون هناك سوق سوداء للدولار مرة أخرى، مشبهًا بالحالة التي حدثت في 2016، عندما انتهت السوق الموازية بعد تحرير سعر الصرف، وقال:“قعدنا بعدها خمس سنين مفيش سوق سوداء”.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن كل الأسعار ستنخفض نتيجة هذا الهبوط، موضحًا أن المشكلة ليست في تسعير المصانع، فهي سترخص على الفور، ولكن المشكلة في الحلقات التي تلي المصانع والتي فيها جشع، داعيًا الحكومة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لأن سعر المنتج في مصنعه بعيد كل البعد عن سعره في السوق.