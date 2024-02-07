سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7-2-2024 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الأربعاء 7-2-2024 في البنوك من الموضوعات الأكثر أهمية للمصريين في الفترة الأخيرة، لتأثير سعر العملة الأمريكية على مختلف السلع والخدمات محليًا، وفي الأيام الأخيرة حاولت الدولة السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، ومن ثم يبحث مستخدمي محرك البحث جوجل عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالسعر الرسمي في البنوك والصرافة.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 7 فبراير 2024، تحركات بعد رفع لجنة السياسة النقدية لسعر الفائدة الرئيسية إلى 2% في اجتماعها الأخير، بهدف الحد من التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر الأربعاء 7-2-2024

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في فروع بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري ثبت عند مستوى 30.82 للشراء و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات في كافة فروع بنك القاهرة الحكومي إلى 30.95 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وبلغ الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وظل سعر الدولار اليوم مستقرًا في البنك التجاري الدولي (CIB) عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك

سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي استقر، حيث بلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في جميع فروع بنك الإسكندرية، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم في بنك قطر الوطني

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، في فروع بنك قطر الوطني الأهلي، مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم 7-2-2024 في بنك البركة

وظل سعر الدولار الأمريكي ثابتًا في بنك البركة، حيث سجل 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

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