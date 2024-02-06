الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: ما يحدث فى أسعار الدولار هو تصحيح مسار

الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن ما يحدث في أسعار الدولار، هو تصحيح مسار، ومن المتوقع النزول أكثر وأكثر.

وأشار "صبري"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، إلى أن الاقتصاد المصري بكل الأحداث التي حدثت عالميًا، وانهيار لاقتصاديات ضخمة، تماسك بشكل إلى حد ما لمواجهة الأزمات.

ونوّه، إلى أن مصر تعتمد على الاستيراد والدولار بشكل كبير، ظهرت أزمة سعر الصرف، بسبب عدم وجود دولار في البنوك، وهنا دخلت السوق الموازية بشكل كبير، حيث ساهمت في رفع الدولار للسعر الذي شاهدنه في الأيام الاخيرة.

وأضاف، أن هناك استثمارات اقتصادية كبيرة في الطريق لمصر، فضلًا عن استثمارات الصين والمقدر بـ12 مليار دولار، وهذا يساهم في التصدي للأزمات الاقتصادية.

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