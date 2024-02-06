الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-2-2024 مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" أدى إلى ارتفاع البحث عن سؤال سعر الدولار اليوم في مصر 2024، على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل المواطنين.

ويعتبر سعر الدولار من أكثر المتغيرات التي تؤثر على حركة الأسواق.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

موقع الدستور حريص دائمًا على تقديم خدمة إخبارية لمعرفة أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري يوميًا خلال التعاملات اليومية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

 سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في منتصف التعاملات ليبلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليسجل 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024

أسعار العملات الأجنبية في مصر 2024

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 تباينت مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث في البنك المركزي المصري، وإليك بعض الأسعار الأكثر بحثًا على محركات جوجل: 

سعر اليورو سجل 33.33 جنيه للشراء، و33.45 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.08 جنيه للشراء و39.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بلغ 100.24 جنيه للشراء، 100.59 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي سجل 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي بلغ نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع

سعر الدولار في السوق السوداء

وكان سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" قد شهد هبوطًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 71 جنيهًا بدأ الدولار في السوق الموازي الهبوط إلى مستويات وصلت إلى 52 جنيهًا في التداولات.

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