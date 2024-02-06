واصل سعر الدولار منذ بداية اليوم التراجع في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، ويكثر التساؤل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024 عبر جوجل، وتراجع من مبلغ 56.4 جنيه للدولار في تعاملات أمس الاثنين، إلى قيمة 55.40 جنيه للدولار في صباح اليوم، وتكون في ظل حالة من الارتباك سيشهدها السوق الموازي عقب عدة إجراءات شهدتها السوق في اليومين الماضيين.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري

وجاءت سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

وجاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم الإثنين: 33.15 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.85 جنيه للشراء، ومبلغ 39.088 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 100.17 جنيه للشراء، و100.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.