الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024

الدولار
الدولار

واصل سعر الدولار منذ بداية اليوم التراجع في السوق السوداء اليوم الثلاثاء، ويكثر التساؤل على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024 عبر جوجل، وتراجع من مبلغ 56.4 جنيه للدولار في تعاملات أمس الاثنين، إلى قيمة 55.40 جنيه للدولار في صباح اليوم، وتكون في ظل حالة من الارتباك سيشهدها السوق الموازي عقب عدة إجراءات شهدتها السوق في اليومين الماضيين.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6/ 2/ 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2023.

سعر الدولار اليوم في مصر 2023

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري
وجاءت سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي
وجاء سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
كيف وجهت الحكومة ضربة قوية لسعر الدولار في السوق الموازي ؟

عاجل.. سياسيون: الأجهزة الأمنية ماضية بقوة فى محاربة «مافيا الدولار»

أحمد موسى: أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحمّلوا المواطن الفارق

أسعار العملات في مصر اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم: 30.84 جنيه للشراء، و30.93 للبيع.
متوسط سعر اليورو اليوم الإثنين: 33.15 جنيه للشراء، و33.27 للبيع.
متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 39.85 جنيه للشراء، ومبلغ 39.088 للبيع.
متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.
متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين: 100.17 جنيه للشراء، و100.52 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.39 جنيه للشراء، و8.42 للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار مقابل الجنيه الدولار الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6 2 2024

مواد متعلقة

سياسيون: الأجهزة الأمنية ماضية بقوة فى محاربة «مافيا الدولار»

ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية بـ11 مليون جنيه خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟