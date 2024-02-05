أحمد موسى: أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحمّلوا المواطن الفارق

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولار يتعرض لضربة قوية في السوق السوداء، معبرًا: "إللي اشتروا دولار الأيام الماضية أخذوا هبدة".

هبوط الدولار

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك هبوطًا تاريخيًا للدولار في السوق السوداء، والدولار سعره انخفض في السوق السوداء لأقل من 50 جنيهًا.

وتابع: "التصدير لإفريقيا يحل أزمة كبيرة للدولار، وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف المنتجات، ويمكن القول إن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية تعني توفير العملة الصعبة في الخزانة المصرية".

السوق السوداء

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحمّلوا المواطن الفارق، ولكن بعد هذا الهبوط سيدركون حجم الخسائر التي تكبدوها.

واستطرد: "البنك المركزي والبنوك المصرية ملتزمة بتوفير الاحتياج الدولاري من أجل توفير المواد الخام لكل الصناعات".

