الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحمّلوا المواطن الفارق

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي  أحمد موسى إن الدولار يتعرض لضربة قوية في السوق السوداء، معبرًا: "إللي اشتروا دولار الأيام الماضية أخذوا هبدة".

هبوط الدولار 

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك هبوطًا تاريخيًا للدولار في السوق السوداء، والدولار سعره انخفض في السوق السوداء لأقل من 50 جنيهًا.

وتابع: "التصدير لإفريقيا يحل أزمة كبيرة للدولار، وهناك طلب عالمي ملحوظ على المنتج المصري بمختلف المنتجات، ويمكن القول إن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية تعني توفير العملة الصعبة في الخزانة المصرية".

السوق السوداء 

وأشار إلى أن أصحاب الأعمال لجأوا إلى السوق السوداء لشراء الدولار وحمّلوا المواطن الفارق، ولكن بعد هذا الهبوط سيدركون حجم الخسائر التي تكبدوها.

واستطرد: "البنك المركزي والبنوك المصرية ملتزمة بتوفير الاحتياج الدولاري من أجل توفير المواد الخام لكل الصناعات".
 

 

 

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى هبوط الدولار صدى البلد على مسئوليتي

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