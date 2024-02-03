الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يستعين بأخبار موقع "الدستور" فى تغطية حلقة برنامجه

أحمد موسى
أحمد موسى

استعان الإعلامي أحمد موسى، بعدد من أخبار موقع "الدستور"، خلال تغطية حلقة برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتنوعت الأخبار حول تصريحات أفيجدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف، والذي دعا إلى تهجير الفلسطينيين وأن تقوم مصر بالسيطرة على غزة بالتعاون مع إسرائيل، بالإضافة إلى انتقاد بلجيكا التحركات الإسرائيلية في رفح، والتحذير منها.

روابط الأخبار كما يلي:

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

بلجيكا: تحركات الجيش الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية مخالفة للقانون الدولى

وزير النقل ورئيس هيئة قناة السويس يبحثان توطين صناعة بناء السفن

الجيش السودانى: النصر على ميليشيا الدعم السريع "بات قاب قوسين أو أدنى"

الدستور
الدستور
الدستور
الدستور
أحمد موسى موقع الدستور صدى البلد أفيغادور ليبرمان تهجير الفلسطينيين

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