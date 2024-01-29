الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسي بعد إشادة رئيس غانا بالرئيس السيسي: "عمار يامصر"

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس دولة غانا أشاد بالرئيس السيسي خلال لقائه بالنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بمقر الرئاسة في غانا، معبرًا: "هذه إشادة كبيرة".

إشادة رئيس غانا بالسيسي 

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، أن مصر لا تنام دائمًا، معبرًا:" "دائما عمار يا مصر بمشاكلها وأسعارها الغالية".

وتابع: "رئيس غانا تحدث خلال استقبال النائب محمد أبو العينين بمقر الرئاسة في غانا عن الرئيس السيسي، وأشاد بالرئيس السيسي ووصفه بالرجل القوي الذي يقوم بأعمال في مصر كانت تحتاج إلى سنوات، وأشاد بالتنمية في مصر".

العلاقات المصرية مع غانا

واستطرد: "رئيس غانا تحدث كثيرا عن مصر، وكلامه كان بمنتهى الإيجابية، وأشاد بمتانة العلاقات بين البلدين".
 

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى صدى البلد على مسئوليتي إشادة رئيس غانا بالسيسي

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