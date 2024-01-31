أحمد موسى يستنكر ارتفاع الأسعار بالأسواق ووصول طبق الكشرى لـ50 جنيهًا

استنكر الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع أسعار السلع في الأسواق دون سبب، وبنسب كبيرة، متسائلًا عن أسباب الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع دون أي مبرر.

وأضاف، خلال حلقة برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن سعر فول الصويا وصل الطن فيه لـ43 ألف جنيه بعد أن كان 24 ألفا، والذرة وصل الطن فيه لـ19 ألف جنيه، معلنا أن الحد الأدنى لسعر اللحمة يبدأ من 240 حتى 420 جنيها، مؤكدًا لو فضلنا ماشيين بهذا السياق ستصل 500 جنيه في رمضان.

وتابع، أن طبق الفول وصل سعره اليوم السادة بـ20 جنيها وقرص الطعمية وصل جنيهين، أي أن أكلة الفول والطعمية تصل إلى نحو 30 لـ40 جنيها؛ كما أن طبق الكشري، بعدما كان بسعر 5 أو 6 جنيهات، اليوم أصغر طبق بـ20 جنيها حتى 50 جنيها، وهناك محلات مشهورة تصل سعر الوجبة بها 100 جنيه، والـ50 جنيه دي كانت تجيب كيلو لحمة زمان.

أسعار الأرز والفاصوليا

وأكد أن سعر الأرز يبدأ من 30 لـ45 جنيها والسكر بدأ يختفي مرة أخرى، والخضروات والفاكهة ارتفعت قليلا ويمكن شرائها، والفاصوليا البيضاء بـ100 جنيه بعد أن كانت بـ20 أو- 30- 40 جنيها، والعدس بـ80 جنيها، وكيلو وراك الفراخ بـ90 جنيها واللحم المستورد بـ300 جنيه.