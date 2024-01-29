الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى يكشف مصير اتحاد الكرة بعد الخروج الإفريقى

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن غضبه واستيائه من خروج منتخب مصر لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد خسارته أمس بركلات الجزاء الترجيحية أمام منتخب الكونغو.

خروج المنتخب من أمم إفريقيا


قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه ينبغي عمل تحقيق لكشف الأسباب الحقيقية وراء خروج المنتخب من البطولة، معبرًا: "البطولة مش آخر الدنيا ولكن يجب الإصلاح السريع".

وتابع: "حراس منتخب مصر خارج الخدمة، ومنتخب مصر اسم قوي.. و80% من الأسماء الحالية في منتخب مصر شكرا مع السلامة، ولا بد من تجهيز المنتخب الأولمبي ليكون هو المنتخب الأول"، مؤكدا ضرورة تصعيد 80% من المنتخب الأولمبي للعب مع منتخب مصر الأول".

فرص إقالة الاتحاد

واستطرد: "لا يوجد إقالة للاتحاد المصري لكرة القدم، ولو هما قرروا الاستقالة سيكون هذا عظيم جدا، لذا يمكن القول إن اتحاد كرة القدم قد يرحل إذا تقدموا باستقالتهم، حيث إنه لن يكون هناك إقالة لاتحاد كرة القدم لمنع تدخل الاتحاد الدولي".
 

 

أحمد موسى خروج المنتخب من أمم افريقيا إقالة اتحاد الكورة على مسئوليتي صدى البلد

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